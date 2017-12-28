Официальные курсы банковских металлов на 28.12.2017

Нацбанк Украины установил на 28 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 357572,67 грн;

серебро - 4611,50 грн;

платина - 254890,01 грн;

палладий - 287310,23 грн.

Напомним, на 27 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 354351,08 грн;

серебро - 4520,03 грн;

платина - 254854,45 грн;

палладий - 287270,15 грн.

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