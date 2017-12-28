НБУ упростил условия торговли валютой для банков и МФО

Нацбанк упростил условия проведения торговли иностранной валютой для банков и международных финансовых организаций

Национальный банк Украины (НБУ) упростил условия торговли иностранной валютой, в том числе для проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли. Об этом сказано в сообщении НБУ.

"Речь идет об арбитражных операциях, предусматривающие покупку/продажу иностранной валюты за иностранную валюту, то есть без использования гривни", - пояснил регулятор.

Банки получат возможность проводить арбитражные операции не только с иностранными банками, как раньше, но и с иностранными небанковскими финансовыми учреждениями, которые имеют право осуществлять торговлю иностранной валютой, а также смогут заключать договора для проведения арбитражных операций с другими уполномоченными банками, которые уже установили отношения с иностранными контрагентами.

Банки смогут осуществлять такие операции по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, в то время как ранее было возможно осуществлять их только по поручению клиентов-физлиц. Также банки смогут проводить арбитражные операции с новым инструментом - банковскими металлами.

Также отменяется требование о регистрации банками в НБУ правил проведения арбитражных сделок и соответствующий порядок, согласно которому осуществлялась такая регистрация.

Что касается мер, направленных на упрощение условий торговли иностранной валютой, среди прочего, они позволят международным финансовым организациям (МФО) покупать или продавать валюту в любом украинском банке по выбору, а не только в том учреждении, где открыт счет соответствующей организации.

В дополнение, отменяется норма, согласно которой покупка иностранной валюты 1-й группы Классификатора для выполнения долговых обязательств заемщика по кредиту разрешается только при условии, что в счет кредита кредитор фактически также передал иностранную валюту 1-й группы Классификатора.

Отменено требование регистрации банками клиентских операций по купле-продаже иностранных валют на условиях "форвард" в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

"Указанные меры будут способствовать расширению возможностей уполномоченных банков по проведению арбитражных операций и расширит круг клиентов, которые смогут осуществлять такие операции, а также будет способствовать упрощению процедур выполнения операций по торговле иностранной валютой или банковскими металлами. В дополнение, МФО получат возможность выбирать оптимальный курс покупки или продажи иностранной валюты при осуществлении таких операций через украинские банки", - отметили в

Соответствующие изменения закреплены постановлением НБУ №143 от 26 декабря и вступают в силу 2 января 2018 года.

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