Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,33 коп - до 28,0280 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 13,10 коп и составляет 32,8030 грн, средний курс продажи - вырос на 18,18 коп до 33,4555 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 4,366 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,876 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7125
|
28,0280
|
0,4366
|
0,4876
|
32,8030
|
33,4555
|
Медиана
|
27,7500
|
28,0000
|
0,4620
|
0,4875
|
32,8750
|
33,4700
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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