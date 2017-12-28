ФГВФЛ приостановил выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков

Выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков приостановлены из-за праздничного графика работы банковской системы

В связи с праздничным графиком работы банковской системы выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков будут приостановлены с 14:00 28 декабря 2017 г. до 9:00 3 января 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"В связи с установлением Национальным банком Украины порядка работы банков в праздничные и выходные дни, а также с необходимостью проведения Фондом гарантирования вкладов физических лиц технологических работ, связанных с завершением текущего финансового года и началом нового отчетного года, Фонд гарантирования вкладов приостанавливает выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 г. до 09:00 3 января 2018 г.", - сказано в сообщении.

В случае необходимости, граждане могут воспользоваться телефонами горячей линии Фонда: 0 800 308 108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины), 044 333 36 55 (согласно тарифам оператора связи).

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