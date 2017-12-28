Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,33 коп - до 28,0480 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 16,73 коп и составляет 32,8393 грн, средний курс продажи - вырос на 22,63 коп до 33,5000 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 4,400 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,874 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7263
|
28,0480
|
0,4400
|
0,4874
|
32,8393
|
33,5000
|
Медиана
|
27,7500
|
28,0500
|
0,4600
|
0,4880
|
32,9000
|
33,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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