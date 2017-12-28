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USD:  27.66  27.96   EUR:  32.66  33.25
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Наличные курсы валют: данные на 12:00

28.12.2017 12:12
В четверг, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,30 коп до 27,7263 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,33 коп - до 28,0480 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,73 коп и составляет 32,8393 грн, средний курс продажи - вырос на 22,63 коп до 33,5000 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 4,400 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,874 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7263

28,0480

0,4400

0,4874

32,8393

33,5000

Медиана

27,7500

28,0500

0,4600

0,4880

32,9000

33,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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