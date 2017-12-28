Курс доллара на межбанке превысил 28 грн

В четверг, 28 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,99/28,02*, к 12:00 котировки составили 28,05/28,08

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,99, максимальные - 28,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,02, максимальные - 28,08.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4859/0,4870, к 12:00 котировки составили 0,4878/0,4887.



Торги по евро начались с котировок 33,4312/33,4670, к 12:00 котировки составили 33,4664/33,5022.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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