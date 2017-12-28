Ощадбанк прокомментировал обвинения по спецконфискации

Конфискованные деньги Януковича находятся в Госказначействе, заявляют в Ощадбанке

Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в "незаконном списании" не имеют никаких оснований. Об этом сказано в заявлении Ощадбанка.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что НАБУ якобы проводило выемку документов в Ощадбанке по уголовным производствам о спецконфискации по факту незаконных действий должностными лицами банка "в связи со списанием средств в пользу бюджета". Речь идет об уголовных производствах по поводу спецконфискации $1,5 млрд, арестованных на счетах беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Ощадбанк получил приговор суда, который вступил в законную силу и содержал прямые обязательства по его выполнению, отмечается в заявлении.

В банке напомнили, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины (ст. 96-1, п. 1) спецконфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества. "Подчеркиваем, что спецконфискация - это возвращение активов в собственность государства, что и было сделано", - заявили в Ощадбанке.

Также сообщается, что информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена. "Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины", - отмечается в заявлении.

"Во избежание спекуляций относительно предмета досудебного расследования считаем необходимым обнародовать формулировку, использованную в постановлении Соломенского районного суда, а именно: "По факту растраты должностными лицами АО "Ощадбанк" путем списания В ДОХОД ГОСУДАРСТВА денежных средств и ОВГЗ в порядке спецконфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области", - заявили в банке.

"Мы считаем безосновательными обвинения в адрес должностных лиц Ощадбанка, готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий. Соответствующая информация по делу неоднократно предоставлялась по запросу ГПУ и НАБУ. Обращаемся к руководству государства, акционеру Ощадбанка в лице Кабинета министров, а также руководству ГПУ и САП с целью обратить внимание на абсурдность ситуации, когда госбанком в доход госбюджета перечислены средства во исполнение приговора суда, вынесенного именем Украины, который вступил в законную силу, и в то же время банк становится объектом преследования со стороны государства. Такие безосновательные обвинения, длительные следственные действия и спекуляции на эту тему в информационном поле наносят значительный ущерб деловой репутации как государственного банка, так и системы госуправления в целом", - сказано в заявлении.

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