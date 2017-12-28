 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.74  28.06   EUR:  32.83  33.47
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

К закрытию межбанка доллар набрал 9 копеек

28.12.2017 17:42
В четверг, 28 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,99/28,02, к закрытию котировки составили 28,07/28,11

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,99, максимальные  - 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,02 максимальные - 28,17.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4859/0,4870,  к закрытию котировки составили 0,4875/0,4885.

Торги по евро начались с котировок 33,4312/33,4670, к закрытию котировки составили 33,5352/33,5830.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров