К закрытию межбанка доллар набрал 9 копеек

В четверг, 28 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,99/28,02, к закрытию котировки составили 28,07/28,11

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,99, максимальные - 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,02 максимальные - 28,17.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4859/0,4870, к закрытию котировки составили 0,4875/0,4885.

Торги по евро начались с котировок 33,4312/33,4670, к закрытию котировки составили 33,5352/33,5830.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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