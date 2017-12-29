Жизнь после Привата. Чем для банкиров запомнится 2017 год

Двенадцать главных событий на финансовом рынке

Эпопея с российскими банками, суды ПриватБанка, кадровый коллапс и инфляционный провал НБУ - таким запомнится 2017 год для финансового сектора.



Это был год ожиданий, но действительно важных событий он так и не принес. Несмотря на обилие претендентов, ни один банк с российским госкапиталом так и не был продан. НБУ и ПриватБанк остались без постоянных руководителей, а судебное разбирательство государства с экс-собственниками крупнейшего банка страны грозит затянуться на годы.



LIGA.net вспоминает главные финансовые эпизоды уходящего года. Большая часть этих историй получит продолжение уже в 2018-м.



Январь. "Последний пылесос" и атака на наличные





ТОП-событие. Платинум Банк ушел в Фонд гарантирования вкладов физлиц в самом начале года. Осенью 2016 года НБУ заявил, что Платинум попал в число банков с отрицательным регулятивным капиталом, что и стало официальной причиной банкротства - исправить ситуацию нужно было до 1 января. Последняя "живая" отчетность банка показала суммарный непокрытый убыток почти 1 млрд грн.



Проблемы не мешали Платинуму активно привлекать депозиты - за счет высоких ставок (22% в декабре при среднерыночной доходности в 16%) банк смог привлечь 1 млрд грн новых вкладов. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования до 4,8 млрд грн.

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Банкротство банка Бориса Кауфмана и Григория Гуртового запомнилось и несколькими крупными скандалами. Платинум долго судился с компанией МТС за депозит в 250 млн грн (дело дошло до Верховного суда, где МТС проиграла). Также в банке "зависли" 400 млн грн средств госпредприятий, подконтрольных Мининфраструктуры. С банком был связан и один из эпизодов неофициальной "прослушки" разговоров замглавы НБУ Катерины Рожковой. До Нацбанка Рожкова работала как раза в Платинуме на должности председателя правления.



Другое. НБУ вывел с рынка банк Фортуна, который участники рынка относили к сфере влияния бизнесмена Сергею Тищенко (владелец нефтетрейдера Фактор). Нацбанк запретил оплату наличными покупок от 50 тыс. грн.



Февраль. Арест в НБУ





ТОП-событие. В начале февраля Генпрокуратура отчиталась об аресте директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого. Ему вменяли получение взятки в $25 000 в обмен на помощь в регистрации новой платежной системы. Чиновника почти сразу освободили под залог и отстранили от работы в Нацбанке. До суда дело до сих пор не дошло.



Как рассказал LIGA.net сам Шацкий, он добровольно покинул пост директора департамента платежных систем и сейчас работает в департаменте стратегии и реформирования под руководством Михаила Видякина.



Другое. НБУ разрешил физлицам без ограничений открывать счета в иностранных банках. Раньше для этого нужно было получать специальную лицензию в Нацбанке.



Март. Русские уходят





ТОП-событие. В марте СНБО наложил санкции на все украинские дочки российских банков с госкапиталом. Пострадали пять финучреждений: Сбербанк и ВиЭс Банк (дочки Сбербанка России), ВТБ и БМ Банк (ВТБ) и Проминвестбанк (Внешэкономбанк).



Первым на ситуацию отреагировал Сбербанк, который объявил о продаже украинского актива Саиду Гуцериеву (сын российского нефтяного магната Михаила Гуцериева) и владельцу латвийского Norvik Banka Григорию Гусельникову. Летом НБУ отказал им в покупке банка, тогда же другой претендент на Сбер - белорус Виктор Прокопеня, который имел общий бизнес с Гуцериевым-младшим, сам отозвал свою заявку.

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Под покупку Сбербанка Прокопеня намеревался выкупить белорусский государственный Паритетбанк, но сделка так и не состоялась. В конце декабря Паритетбанк, который остался в собственности государства заявил о планах самостоятельно купить украинский Сбербанк. До этого источники в банке сообщили об интересе к активу олигарха Валерия Хорошковского. В окружении бизнесмена LIGA.net эту информацию не подтвердили.

У остальных российских госбанков в Украине судьба сложилась по-разному: ВТБ заявил о намерении сократить свой украинский бизнес до одного офиса в Киеве, ВиЭс банк стал собственностью группы ТАС Сергея Тигипко, а бизнесмены Павел Фукс, Максим Микитась и Александр Ярославский в разное время получили от НБУ отказ на покупку Проминвестбанка.



Апрель. Отставка Гонтаревой и крах Диамантбанка





ТОП-событие. Валерия Гонтарева официально объявила об отставке в начале апреля, с 10 мая исполняющим обязанности главы НБУ стал Яков Смолий, который занимает эту должность до сих пор.



В числе возможных преемников Гонтаревой, кроме Смолия, называли СЕО Райффайзен Банк Аваль Владимира Лавренчука. Были и более одиозные варианты - глава Совета НБУ Богдан Данилишин, экс-премьер Арсений Яценюк и бывший президент Виктор Ющенко.



С тех пор Гонтарева находится в бессрочном отпуске. Инициировать ее отставку в Раде, как и назначение нового главы Нацбанка может только президент Петр Порошенко. Без постоянного главы НБУ работает уже 8 месяцев.



Другое. Обанкротился Диамантбанк Николая Мартыненко и Давида Жвании.



Май. Монобанк и расширение Тигипко





ТОП-событие. Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка во главе с Олегом Гороховским, Дмитрием Дубилетом и Михаилом Рогальским в мае объявили о создании "первого в Украине мобильного банка". Проект запустился осенью под брендом monobank. По сути, это карточный продукт Универсал Банка (входит в группу ТАС Сергея Тигипко), для которого "приватовцы" разработали отдельное мобильное приложение-аналог Приват24. Общие инвестиции в "стартап" превысили $5 млн.

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Другое. Группа ТАС купила у Фонда гарантирования часть активов и пассивов Диамантбанка - первый случай, когда ФГВФЛ не пришлось компенсировать депозиты вкладчикам банка-банкрота.



Июнь. Уход Александра Шлапака и кибератака на банки





ТОП-событие. Александр Шлапак управлял ПриватБанком всего полгода. Шлапак подал в отставку сразу же после публикации аудированной отчетности банка за 2016 год.

Аудит проводила компания E&Y. Она не смогла подтвердить объемы связанного кредитования в Привате, но показала плохое качество почти всего портфеля банка по кредитам юрлиц.

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Перед уходом Шлапак в деталях раскрыл схемы связанного кредитования в Привате на 194 млрд грн. Должность СЕО заняла Галина Пахачук, которая и сейчас возглавляет банк с приставкой и.о. Для поиска нового предправления Приват нанял украинскую дочку компании Amrop. В августе набсовет банка получил от нее шорт-лист из 13 кандидатов - конкурс еще продолжается.



Другое. Банковская система пострадала от атаки вируса Petya.A. Приват докапитализировали на 22,5 млрд грн.



Июль. Коломойский начинает войну





ТОП-событие. 1 июля истек срок, до которого экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны были реструткуризировать кредиты связанным лицам. Минфин опубликовал письмо, в котором бывшие акционеры сами просили государство национализировать банк и обещали провести реструктуризацию.

Юридической силы письмо, как оказалось, не имеет, поэтому особые надежды в НБУ возлагают на forensic-аудит, которым по заказу регулятора занимается американское агентство Kroll.

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Другое. НБУ запретил компании PwC аудировать банки из-за ошибок в аудите Привата. 18 мелких банков не выполнили требования Нацбанка об увеличении капитала до 200 млн, на конец декабря таких банков было шесть.



Август. Рекорд плохих кредитов





ТОП-событие. Уровень NPL-кредитов в банковской системе достиг 58%. Это не только максимум для Украины, но и абсолютный мировой рекорд (второе место Кипр - 52% в 2016 году). К октябрю показатель снизился до 55,8%. Хуже всего себя чувствуют госбанки - средний NPL у них достигает 70%.



Другое. НБУ впервые высказался по поводу криптовалют: майнинг признали легальным, но со статусом криптовалюты до сих пор так и не определились, отметив только, что их нельзя считать платежным средством.



Сентябрь. Размещение евробондов





ТОП-событие. Украина впервые с 2013 года разместила еврооблигации: $3 млрд удалось привлечь под ставку 7,375%.

Спрос на украинские бумаги был более высоким - заявки инвесторов составили $9 млрд. Часть полученных денег Минфин направил на выкуп евробондов с погашением в 2019 и 2020 годах.



Другое. Инфляция в годовом выражении достигла 16,4% - самое высокое значение в году при целевом ориентире Нацбанка в 8±2%.



Октябрь. Повышение учетной ставки





ТОП-событие. В конце октября Нацбанк повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт. В декабре регулятор повторил свое решение. Таким образом, ставка выросла до 14,5%. Это было первое повышение с осени 2015-го. Основная причина - Нацбанк окончательно потерял надежду вписаться в целевой диапазон по инфляции на этот год. Среди ключевых рисков НБУ выделил отсрочку транша МВФ (поступит не ранее второго квартала 2018 года) и несогласованные с Нацбанком решения правительства о повышении минимальной зарплаты.

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Другое. Минфин и НБУ договорились о реструктуризации ОВГЗ на 220 млрд грн, которыми владеет регулятор. Срок погашения бумаг увеличен, но их доходность привязали к уровню инфляции.



Ноябрь. Победа Суркисов над Приватом





ТОП-событие. ПриватБанк проиграл апелляцию по делу семьи Суркисов - теперь банк обязан возместить им около 1 млрд грн, принудительно конвертированных в его капитал после национализации.

Банк намерен судиться дальше, но в НБУ уже признали, что на выплату долга перед Суркисами Привату может понадобиться рефинансирование. Всего в капитал банка было конвертировано 29,4 млрд грн - часть из них в виде обязательств перед держателями еврооблигаций Привата, с которыми банк будет судиться в Англии.



Другое. НБУ предложил постепенно изъять из оборота монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек.



Декабрь. Британское поражение Коломойского





ТОП-событие. Высокий Суд Лондона арестовал активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру по иску государства в лице ПриватБанка. Общая сумма арестованного имущества - $2,5 млрд. Параллельно с этим экс-собственники Привата попытались через украинские суды запретить forensic-аудит банка.

В целом Коломойский и Боголюбов, а также связанные с ними лица подали против государства около 400 исков.

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Другое. Крупнейшая товарная биржа Китая Bohai Commodity Exchange закрыла сделку по покупке Украинского банка реконструкции и развития, принадлежавшего государству.