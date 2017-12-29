Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,45 коп - до 28,1625 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,95 грн, минимальный курс продажи - 28,05 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,97 коп и составляет 32,8690 грн, средний курс продажи - вырос на 19,55 коп до 33,6955 грн. Продать евро дороже можно за 33,25 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,5 коп и составляет 4,316 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,901 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,6890
|
28,1625
|
0,4316
|
0,4901
|
32,8690
|
33,6955
|
Медиана
|
27,7000
|
28,1500
|
0,4575
|
0,4900
|
32,9500
|
33,6750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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