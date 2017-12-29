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Наличные курсы валют: данные на 10:00

29.12.2017 10:12
В пятницу, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,73 коп до 27,6890 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,45 коп - до 28,1625 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,95 грн, минимальный курс продажи - 28,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,97 коп и составляет 32,8690 грн, средний курс продажи - вырос на 19,55 коп до 33,6955 грн. Продать евро дороже можно за 33,25 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,5 коп и составляет 4,316 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,901 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,6890

28,1625

0,4316

0,4901

32,8690

33,6955

Медиана

27,7000

28,1500

0,4575

0,4900

32,9500

33,6750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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