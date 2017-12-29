НБУ отозвал лицензии у Кредит Оптима Банка
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у Кредит Оптима Банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - объясняет НБУ.
Нацбанк ранее отозвал лицензии у банка Финансовый партнер, Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка по аналогичной процедуре.
13 ноября акционеры Кредит Оптима Банка приняли решение о прекращении финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.
Причиной стал отказ НБУ в проведении докапитализации банка до требуемого уровня (200 млн грн) по упрощенной процедуре по итогам проверки источника происхождения средств.
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