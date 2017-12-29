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НБУ отозвал лицензии у Кредит Оптима Банка

29.12.2017 10:10
Нацбанк отозвал банковскую и валютную лицензии у Кредит Оптима Банка

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у Кредит Оптима Банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - объясняет НБУ.

Нацбанк ранее отозвал лицензии у банка Финансовый партнер, Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка по аналогичной процедуре.

13 ноября акционеры Кредит Оптима Банка приняли решение о прекращении финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.

Причиной стал отказ НБУ в проведении докапитализации банка до требуемого уровня (200 млн грн) по упрощенной процедуре по итогам проверки источника происхождения средств.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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