Наличный доллар набрал 13 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 13,23 коп - до 28,1803 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,05 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,20 коп и составляет 32,9113 грн, средний курс продажи - вырос на 21,23 коп до 33,7123 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,5 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,897 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7273
|
28,1803
|
0,4376
|
0,4897
|
32,9113
|
33,7123
|
Медиана
|
27,7500
|
28,1850
|
0,4600
|
0,4900
|
32,9500
|
33,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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