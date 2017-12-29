Наличный доллар набрал 13 копеек

В пятницу, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,10 коп до 27,7273 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 13,23 коп - до 28,1803 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,20 коп и составляет 32,9113 грн, средний курс продажи - вырос на 21,23 коп до 33,7123 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,5 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,897 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7273 28,1803 0,4376 0,4897 32,9113 33,7123 Медиана 27,7500 28,1850 0,4600 0,4900 32,9500 33,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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