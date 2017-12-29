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Наличный доллар набрал 13 копеек

29.12.2017 12:34
В пятницу, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,10 коп до 27,7273 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 13,23 коп - до 28,1803 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,20 коп и составляет 32,9113 грн, средний курс продажи - вырос на 21,23 коп до 33,7123 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,5 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,897 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7273

28,1803

0,4376

0,4897

32,9113

33,7123

Медиана

27,7500

28,1850

0,4600

0,4900

32,9500

33,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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