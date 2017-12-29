Роман Шпек возглавил наблюдательный совет Укрсоцбанка

Вместо Рушана Хвесюка главой наблюдательного совета Укрсоцбанка стал Роман Шпек

Укрсоцбанк с 29 декабря назначил председателем наблюдательного совета Романа Шпека. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Рушан Хвесюк сложил полномочия председателя набсовета по собственному желанию.



Шпек является председателем совета Независимой ассоциации банков Украины, а также был старшим советником президента Альфа-Банка, с апреля 2017 года он был членом набсовета Укрсоцбанка.



В набсовет, кроме Романа Шпека, также входят Эндрю Бакстер, Лоренцо Джанотти, Ильдар Каримов, Игорь Мазепа.



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