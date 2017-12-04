НБУ укрепил гривню на 10 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 10 копеек

На 4 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2705,4320 грн за $100;

3215,4059 грн за 100 евро;

4,6232 грн за 10 руб РФ.



На 1 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2715,5849 грн за $100;

3217,6965 грн за 100 евро;

4,6356 грн за 10 руб РФ.



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