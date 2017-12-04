НБУ укрепил гривню на 10 копеек
04.12.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 10 копеек
На 4 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2705,4320 грн за $100;
3215,4059 грн за 100 евро;
4,6232 грн за 10 руб РФ.
На 1 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2715,5849 грн за $100;
3217,6965 грн за 100 евро;
4,6356 грн за 10 руб РФ.
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