Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 4 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 6,30 коп до 26,9430 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,98 коп - до 27,2095 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,07 грн, минимальный курс продажи - 27,17 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,52 коп и составляет 31,7905 грн, средний курс продажи - упал на 1,95 коп до 32,3635 грн. Продать евро дороже можно за 32,03 грн, купить дешевле - за 32,17 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 коп и составляет 4,198 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,656 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9430 27,2095 0,4198 0,4656 31,7905 32,3635 Медиана 26,9500 27,2000 0,4375 0,4650 31,8000 32,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.