Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,98 коп - до 27,2095 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,07 грн, минимальный курс продажи - 27,17 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,52 коп и составляет 31,7905 грн, средний курс продажи - упал на 1,95 коп до 32,3635 грн. Продать евро дороже можно за 32,03 грн, купить дешевле - за 32,17 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 коп и составляет 4,198 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,656 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9430
|
27,2095
|
0,4198
|
0,4656
|
31,7905
|
32,3635
|
Медиана
|
26,9500
|
27,2000
|
0,4375
|
0,4650
|
31,8000
|
32,3500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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