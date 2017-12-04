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USD:  26.88  27.14   EUR:  31.77  32.30
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Наличные курсы валют: данные на 10:00

04.12.2017 10:13
В понедельник, 4 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 6,30 коп до 26,9430 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,98 коп - до 27,2095 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,07 грн, минимальный курс продажи - 27,17  грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,52 коп и составляет 31,7905 грн, средний курс продажи - упал на 1,95 коп до 32,3635 грн. Продать евро дороже можно за 32,03 грн, купить дешевле - за 32,17 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 коп и составляет 4,198 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,656 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,9430

27,2095

0,4198

0,4656

31,7905

32,3635

Медиана

26,9500

27,2000

0,4375

0,4650

31,8000

32,3500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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