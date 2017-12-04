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Котировки доллара на межбанке выросли до 27,21/27,24

04.12.2017 12:17
В понедельник, 4 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,14/27,18*, к 12:00 котировки составили 27,21/27,24

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,14, максимальные - 27,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,18, максимальные - 27,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4597/0,4609, к 12:00 котировки составили 0,4615/0,4623.

Торги по евро начались с котировок 32,1907/32,2354,  к 12:00 котировки составили 32,2574/32,2902.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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