Котировки доллара на межбанке выросли до 27,21/27,24

В понедельник, 4 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,14/27,18*, к 12:00 котировки составили 27,21/27,24

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,14, максимальные - 27,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,18, максимальные - 27,28.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4597/0,4609, к 12:00 котировки составили 0,4615/0,4623.



Торги по евро начались с котировок 32,1907/32,2354, к 12:00 котировки составили 32,2574/32,2902.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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