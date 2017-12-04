Валютные заемщики банков-банкротов смогут выкупить кредиты

Валютные заемщики неплатежеспособных банков смогут выкупить свои кредиты за 20% от номинала

Валютные заемщики обанкротившихся банков смогут выкупить свои кредиты за 20% от номинальной стоимости. Об этом пишет Экономическая правда.



"В течение 10-12 месяцев фонд (Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФЛ - ред.) выставит на продажу, в том числе на голландский аукцион, права требования по почти 20 тыс. неработающих кредитов физических лиц с балансовой задолженностью почти 36 млрд грн", - сообщили в ФГВФЛ.



Еще более 19,5 тыс кредитов с долгом почти 32 млрд грн, которые находятся в залоге Национального банка Украины, будут выставлены на аукцион после согласования условий продажи с регулятором.



Отмечается, что кредиты будут продаваться по системе голландских аукционов. Начальная цена будет начинаться от номинала, и в случае отсутствия предложений падать в течение дня по 10%, пока не достигнет 20% от номинала. Если упадет ниже, то кредиты будут сформированы в пулы и распроданы оптом профильным инвесторам, то есть коллекторам.



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