 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.96  27.23   EUR:  31.82  32.34
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Валютные заемщики банков-банкротов смогут выкупить кредиты

04.12.2017 11:52
Валютные заемщики неплатежеспособных банков смогут выкупить свои кредиты за 20% от номинала
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Валютные заемщики обанкротившихся банков смогут выкупить свои кредиты за 20% от номинальной стоимости. Об этом пишет Экономическая правда.

"В течение 10-12 месяцев фонд (Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФЛ - ред.) выставит на продажу, в том числе на голландский аукцион, права требования по почти 20 тыс. неработающих кредитов физических лиц с балансовой задолженностью почти 36 млрд грн", - сообщили в ФГВФЛ.

Еще более 19,5 тыс кредитов с долгом почти 32 млрд грн, которые находятся в залоге Национального банка Украины, будут выставлены на аукцион после согласования условий продажи с регулятором.

Отмечается, что кредиты будут продаваться по системе голландских аукционов. Начальная цена будет начинаться от номинала, и в случае отсутствия предложений падать в течение дня по 10%, пока не достигнет 20% от номинала. Если упадет ниже, то кредиты будут сформированы в пулы и распроданы оптом профильным инвесторам, то есть коллекторам.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров