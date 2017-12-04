Депозитные ставки замедляют снижение

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 04.12.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам не претерпели особых изменений. Гривневые вклады незначительно подешевели, а валютные выросли в цене минимально. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 04.12.2017, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 04.12.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,74% 8,15% 9,43% 11,59% 12,08% 12,22% USD 1,00% 0,99% 1,32% 2,16% 2,79% 3,13% EUR 0,67% 0,62% 0,87% 1,43% 1,97% 2,34%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне упала по депозитам на период от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,08%). Подешевели и вклады сроком свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,22%). Не изменилась стоимость бессрочных сбережений (7,74%). Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых. Доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев составляет 9,43% годовых, а на период от 3 до 6 месяцев - 11,59% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений составляет 1,00% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца также не изменилась и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 1,32% годовых. Доходность вкладов на срок от 3 до 6 месяцев выросла на 0,03 п.п. до 2,16% годовых. А депозиты периодом от 6 до 12 месяцев подорожал на 0,01 п.п. до 2,79% годовых. Стоимость вкладов на период свыше 12 месяцев по-прежнему - 3,13% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,67% годовых. Вклады периодом до 1 месяца предлагают 0,62% годовых. Стоимость депозитов на срок от 1 до 3 месяцев составляет 0,87% годовых. А вклады сроком от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 1,43% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев выросла на 0,01 п.п. до 1,97% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 2,34% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 04.12.17

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.