Межбанк закрылся котировками доллара 27,20/27,23
04.12.2017 17:30
В понедельник, 4 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,14/27,18, к закрытию котировки составили 27,20/27,23
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,14, максимальные - 27,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,18, максимальные - 27,28.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4597/0,4609, к закрытию котировки составили 0,4616/0,4625.
Торги по евро начались с котировок 32,1907/32,2354, к закрытию котировки составили 32,2102/32,2430.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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