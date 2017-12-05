ТАСКОМБАНК — в ТОП 3 рейтинга надежности банковских депозитов!

За 9 месяцев 2017 года ТАСКОМБАНК увеличил уставный капитал на 97,4% до 608 млн грн

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2 декабря 2017 года Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) подвело итоги своего девятнадцатого "Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов". По итогам 9-ти месяцев 2017 года, ТАСКОМБАНК занял 3-ю позицию рейтинга, улучшив свой результат на два пункта по сравнению с предыдущим периодом.

Алексей Беров, заместитель Председателя Правления АО "ТАСКОМБАНК", так прокомментировал итоги рейтинга: "Являясь универсальным банком, ТАСКОМБАНК продолжает динамичный рост и все увереннее усиливает свои рыночные позиции по всем направлениям: в работе с корпоративными клиентами, в рознице, МСБ, электронной коммерции, инкассации. В декабре готовимся запустить дистанционное обслуживание предпринимателей и занять ведущие позиции в работе с этим сегментом. Мы сторонники долгосрочных и доверительных отношений с клиентами. Честны и открыты в отношениях с ними. Всегда выполняем взятые на себя обязательства. Стремясь быть для них современным банком-партером, инвестируем в технологии, развитие дистанционных каналов доступа к продуктам и сервисам, модернизируем продуктовые предложения под их актуальные потребности. Считаем, что эти принципы работы в текущих условиях являются нашими сильными конкурентными преимуществами. А стремительный рост базы лояльных к ТАСКОМБАНКУ клиентов наиболее точное тому подтверждение".

За 9 месяцев 2017 года ТАСКОМБАНК увеличил уставный капитал на 97,4% до 608 млн. грн. По данным НБУ, прибыль ТАСКОМБАНКа за 9 месяцев 2017 года составила 42,49 млн. грн. Более того, за 9 месяцев 2017 года ТАСКОМБАНК смог нарастить чистый процентный доход на 470,5% - это лучший результат среди всех 60 банков, участвующих в рейтинге. За 9 месяцев 2017 года доход ТАСКОМБАНКа превысил отметку 1,3 млрд. грн.

О Банке:

АO "ТАСКОМБАНК" - универсальный коммерческий банк. Сегодня демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размеру активов и продолжает укреплять свои рыночные позиции. Входит в тройку самых надежных банков по версии издания "Личный счет" и в тройку банков с наивысшим уровнем надежности депозитов, по версии РА "Стандарт рейтинг". Лицензия НБУ №84 от 24.10.2011 г.