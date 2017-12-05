НБУ решил отменить требование к резервам банков

Нацбанк отменит требование о наличии обязательных резервов, которые банки должны хранить на корсчете в начале дня

Национальный банк Украины (НБУ) решил отменить требование о наличии обязательных резервов, которые банки должны хранить на корсчете ежедневно в начале операционного дня.



"Каждый банк должен был держать на корсчете центробанка на начало дня 40% от суммы средств, подлежащей обязательному резервированию и хранению в период удержания. Согласно решению правления НБУ, этот показатель будет снижен до 0%", - сообщает НБУ на официальном сайте.



Регулятор также упразднил норму о разрешенном количестве случаев снижения ежедневных остатков обязательных резервов на корсчете центробанка в течение трех периодов удержания средств.



Период удержания обязательных резервов остался с 11 числа текущего и до 10 числа следующего месяца.



В дальнейшем банки при выполнении требований обязательных резервов будут обязаны соблюдать установленный норматив обязательного резервирования только в среднем за соответствующий период удержания.



Нормативы обязательного резервирования по-прежнему составляют 6,5% для депозитов юридических и физических лиц в национальной и иностранной валютах по требованию, а также средств на текущих счетах, и 3% - для срочных депозитов юридических и физических лиц в национальной и иностранных валютах.



Соответствующие изменения утверждены решением правления НБУ N752-рш от 23 ноября и вступают в силу с 25 декабря.



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