ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 151,4 млн грн

Фонд гарантирования вкладов продал активы 46 неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 46 неплатежеспособных банков на общую сумму 151,44 млн грн.



Из этой суммы 94,63 млн грн пришлись на права требования по кредитам и 56,27 млн грн - на основные средств ликвидируемых банков.



Кроме того, 0,53 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, и 0,01 млн грн - от продажи других активов - картин, монет.



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