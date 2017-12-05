Курс покупки наличного доллара достиг 9-месячного максимума
Во вторник, 5 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,53 коп до 27,0337 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,93 коп - до 27,2833 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,23 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,10 коп и составляет 31,9033 грн, средний курс продажи - вырос на 6,40 коп до 32,4523 грн. Продать евро дороже можно за 32,15 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 4,250 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,662 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0337
|
27,2833
|
0,4250
|
0,4662
|
31,9033
|
32,4523
|
Медиана
|
27,0500
|
27,2950
|
0,4400
|
0,4650
|
31,9500
|
32,4500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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