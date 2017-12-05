 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.96  27.23   EUR:  31.82  32.34
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Курс покупки наличного доллара достиг 9-месячного максимума

05.12.2017 12:02
Курс покупки наличного доллара превысил 27 грн

Во вторник, 5 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,53 коп до 27,0337 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,93 коп - до 27,2833 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,23  грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,10 коп и составляет 31,9033 грн, средний курс продажи - вырос на 6,40 коп до 32,4523 грн. Продать евро дороже можно за 32,15 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 4,250 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,662 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0337

27,2833

0,4250

0,4662

31,9033

32,4523

Медиана

27,0500

27,2950

0,4400

0,4650

31,9500

32,4500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров