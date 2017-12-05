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Российский Промсвязьбанк продает актив на $136 млн

05.12.2017 11:24
Чтобы докапитализироваться, российский Промсвязьбанк решил избавиться от непрофильного актива за 8 млрд рублей
Фото: EPA

Российский Промсвязьбанк продал непрофильный актив за 8 млрд рублей (около $136 млн по текущему курсу центробанка страны-агрессора). Как сообщает Reuters, банк провел такую сделку с целью докапитализации.

В течение года Промсвязьбанк уже продал несколько активов.

К 1 января норматив достаточности базового капитала банка должен достигнуть 7,4%, что позволит финучреждению соблюсти требования центробанка.

Промсвязьбанк входит в десятку крупнейших частных банков РФ. Активы банка на 1 июля составляли 1,2 трлн рублей, капитал - 151 млрд рублей. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в РФ, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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