Чтобы докапитализироваться, российский Промсвязьбанк решил избавиться от непрофильного актива за 8 млрд рублей

Российский Промсвязьбанк продал непрофильный актив за 8 млрд рублей (около $136 млн по текущему курсу центробанка страны-агрессора). Как сообщает Reuters, банк провел такую сделку с целью докапитализации.



В течение года Промсвязьбанк уже продал несколько активов.



К 1 января норматив достаточности базового капитала банка должен достигнуть 7,4%, что позволит финучреждению соблюсти требования центробанка.

Промсвязьбанк входит в десятку крупнейших частных банков РФ. Активы банка на 1 июля составляли 1,2 трлн рублей, капитал - 151 млрд рублей. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в РФ, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.



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