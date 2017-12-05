У НБУ нет претензий к работе Monobank

Нацбанк изменил позицию по Monobank

Национальный банк Украины (НБУ) изменил позицию по поводу работы проекта Monobank в Украине, признав ее полностью законной.

НБУ разъяснил правовые особенности удаленного обслуживания клиентов украинских банков. В ответ на повторный запрос LIGA.net в НБУ уточнили, что сотрудники банков могут проводить идентификацию клиентов за пределами оделений при условии личного присутствия клиента.

Ранее регулятор сообщал, что банки обязаны проводить первичную идентификацию клиентов в отделениях.

"Верификация - это установление (подтверждение) субъектом первичного финансового мониторинга (в данном случае - сотрудники банка) соответствия личности клиента полученным от него идентификационным данным в его присутствии, - сообщили в НБУ. - Закон не определяет места осуществления идентификации/верификации клиента".

По принципу удаленной идентификации клиентов работает проект Monobank, который запустили Универсал банк и компания Финтех Бэнд бывших топ-менеджеров ПриватБанка. По определению НБУ, это "пакет услуг онлайн-сервиса, который обеспечивает доступ к некоторым услугам Универсал Банка".

Ранее в пресс-службе НБУ в ответ на запрос LIGA.net озвучивали другую информацию. "На сегодняшний день дистанционная идентификация и верификации клиента банка без его личного присутствия в учреждении банка, в том числе через видеосвязь, без внесения соответствующих изменений в законодательство Украины, невозможна" - отмечали тогда в Нацбанке.



Monobank - это бренд, под которым Universal Bank предоставляет услуги "мобильного банка". Мобильное приложение для проекта разработала командой экс-менеджеров ПриватБанка во главе с Дмитрием Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским, и представляет собой b2b-платформу по выпуску кредитных карт.



Универсал Банк выпускает под брендом Monobank дебетовые карты с кредитным лимитом. По данным банка, за период бета-тестирования было выпущено 15 тыс. карт с совокупным открытым кредитным лимитом в 279,3 млн грн. Отказ в предоставлении кредитного лимита получило 29,5% владельцев карт Monobank. Средний кредитный лимит - 20 тыс. грн.



Первым к платформе подключился Universal Bank, входящий в группу ТАС Сергея Тигипко. Изначально в проекте должен был участвовать и Айбокс Банк, но Fintech Band приостановила сотрудничество с ним по неназванным "техническим причинам".

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