Курс доллара на межбанке упал на 9 копеек

Во вторник, 5 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,20/27,23, к закрытию котировки составили 27,11/27,14

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,10, максимальные - 27,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,13, максимальные - 27,23.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4633/0,4640, к закрытию котировки составили 0,4610/0,4620.

Торги по евро начались с котировок 32,2564/32,2920, к закрытию котировки составили 32,0711/32,1066.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.