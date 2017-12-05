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Курс доллара на межбанке упал на 9 копеек

05.12.2017 17:30
Во вторник, 5 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,20/27,23, к закрытию котировки составили 27,11/27,14

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,10, максимальные  - 27,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,13, максимальные - 27,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4633/0,4640,  к закрытию котировки составили 0,4610/0,4620.

Торги по евро начались с котировок 32,2564/32,2920, к закрытию котировки составили 32,0711/32,1066.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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