Кабмин выбрал KPMG в качестве аудитора Ощадбанка

KPMG проведет аудит годовой отчетности Ощадбанка за 2017 год

Кабинет министров решил нанять аудиторскую компанию KPMG для проведения аудита годовой отчетности Ощадбанка за 2017 год. Об этом говорится в распоряжении N850-р.



Документ также утверждает условия договора о проведении аудита между банком и KPMG.



Размер вознаграждения аудитора составляет - 4,25 млн грн.



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