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Кабмин выбрал KPMG в качестве аудитора Ощадбанка

05.12.2017 14:30
KPMG проведет аудит годовой отчетности Ощадбанка за 2017 год

Кабинет министров решил нанять аудиторскую компанию KPMG для проведения аудита годовой отчетности Ощадбанка за 2017 год. Об этом говорится в распоряжении N850-р.

Документ также утверждает условия договора о проведении аудита между банком и KPMG.

Размер вознаграждения аудитора составляет - 4,25 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, аудит, КМУ
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