НБУ укрепил гривню на 5 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек

На 6 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2716,4406 грн за $100;

3218,1672 грн за 100 евро;

4,6283 грн за 10 руб РФ.



На 5 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2721,5318 грн за $100;

3229,0975 грн за 100 евро;

4,6135 грн за 10 руб РФ.



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