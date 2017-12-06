Официальные курсы банковских металлов на 6.12.2017

Нацбанк Украины установил на 6 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 343982,87 грн;

серебро - 4423,72 грн;

платина - 252085,69 грн;

палладий - 275718,72 грн.

Напомним, на 5 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 346573,47 грн;

серебро - 4444,26 грн;

платина - 254191,07 грн;

палладий - 276507,63 грн.

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