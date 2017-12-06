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Наличный доллар подешевел

06.12.2017 10:12
В среду, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,72 коп до 27,0065 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,43 коп - до 27,2590 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,2  грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,23 коп и составляет 31,8110 грн, средний курс продажи - упал на 6,38 коп до 32,3885 грн. Продать евро дороже можно за 32,05 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,207 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0065

27,2590

0,4207

0,4665

31,8110

32,3885

Медиана

27,0000

27,2500

0,4390

0,4650

31,8750

32,4000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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