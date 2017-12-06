Наличный доллар подешевел

В среду, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,72 коп до 27,0065 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,43 коп - до 27,2590 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,23 коп и составляет 31,8110 грн, средний курс продажи - упал на 6,38 коп до 32,3885 грн. Продать евро дороже можно за 32,05 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,207 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0065 27,2590 0,4207 0,4665 31,8110 32,3885 Медиана 27,0000 27,2500 0,4390 0,4650 31,8750 32,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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