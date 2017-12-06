Наличный доллар подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,43 коп - до 27,2590 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.
Средний курс покупки евро упал на 9,23 коп и составляет 31,8110 грн, средний курс продажи - упал на 6,38 коп до 32,3885 грн. Продать евро дороже можно за 32,05 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,207 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0065
|
27,2590
|
0,4207
|
0,4665
|
31,8110
|
32,3885
|
Медиана
|
27,0000
|
27,2500
|
0,4390
|
0,4650
|
31,8750
|
32,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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