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Межбанк открылся котировками доллара 27,09/27,12

06.12.2017 10:34
В среду, 6 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,12 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4591/0,4599.

Торги по евро начались с котировок 32,0393/32,0748.


Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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