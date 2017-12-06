Межбанк открылся котировками доллара 27,09/27,12
06.12.2017 10:34
В среду, 6 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,12 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4591/0,4599.
Торги по евро начались с котировок 32,0393/32,0748.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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