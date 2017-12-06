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Наличный курс доллара снизился

06.12.2017 12:11
В среду, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,30 коп до 27,0107 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,70 коп - до 27,2463 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,13 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,60 коп и составляет 31,8373 грн, средний курс продажи - упал на 7,43 коп до 32,3780 грн. Продать евро дороже можно за 32,05 грн, купить дешевле - за 32,23 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,247 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,663 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0107

27,2463

0,4247

0,4663

31,8373

32,3780

Медиана

27,0000

27,2500

0,4400

0,4650

31,9000

32,3750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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