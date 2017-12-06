Наличный курс доллара снизился
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,70 коп - до 27,2463 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,13 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,60 коп и составляет 31,8373 грн, средний курс продажи - упал на 7,43 коп до 32,3780 грн. Продать евро дороже можно за 32,05 грн, купить дешевле - за 32,23 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,247 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,663 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0107
|
27,2463
|
0,4247
|
0,4663
|
31,8373
|
32,3780
|
Медиана
|
27,0000
|
27,2500
|
0,4400
|
0,4650
|
31,9000
|
32,3750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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