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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

06.12.2017 12:21
В среду, 6 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,09/27,12*, к 12:00 котировки составили 27,10/27,12

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,11, максимальные - 27,12.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4591/0,4599, к 12:00 котировки составили 0,4589/0,4597.

Торги по евро начались с котировок 32,0393/32,0748,  к 12:00 котировки составили 32,0430/32,0639.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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