Межбанк закрылся котировками доллара 27,10/27,12

В среду, 6 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,09/27,12, к закрытию котировки составили 27,10/27,12

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,11, максимальные - 27,12.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4591/0,4599, к закрытию котировки составили 0,4578/0,4587.

Торги по евро начались с котировок 32,0393/32,0748, к закрытию котировки составили 31,9481/31,9717.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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