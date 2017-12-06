Межбанк закрылся котировками доллара 27,10/27,12
06.12.2017 17:38
В среду, 6 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,09/27,12, к закрытию котировки составили 27,10/27,12
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,11, максимальные - 27,12.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4591/0,4599, к закрытию котировки составили 0,4578/0,4587.
Торги по евро начались с котировок 32,0393/32,0748, к закрытию котировки составили 31,9481/31,9717.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter