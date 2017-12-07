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НБУ укрепил гривню на 6 копеек

07.12.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек

На 7 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2710,9151 грн за $100;
3203,4884 грн за 100 евро;
4,6004 грн за 10 руб РФ.

На 6 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2716,4406 грн за $100;
3218,1672 грн за 100 евро;
4,6283 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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