НБУ укрепил гривню на 6 копеек
07.12.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек
На 7 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2710,9151 грн за $100;
3203,4884 грн за 100 евро;
4,6004 грн за 10 руб РФ.
На 6 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2716,4406 грн за $100;
3218,1672 грн за 100 евро;
4,6283 грн за 10 руб РФ.
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