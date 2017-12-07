Глава Nordea Bank: Роботизация снизит зарплаты в отрасли

Автоматизация и роботизация приведут к снижению зарплат в банковской отрасли, считает гендиректор Nordea Bank Каспер фон Коскулл

Автоматизация и роботизация приведут к снижению зарплат в банковской отрасли. Такое мнение высказал гендиректор Nordea Bank Каспер фон Коскулл агентству Bloomberg.



Nordea Bank уже приступил к сокращению 6 тысяч рабочих мест в рамках перехода к модели, которая больше опирающется на технологии и меньше - на человеческий капитал. Но даже после сокращения группа будет искать более эффективные пути организации бизнеса.



"Говорят, что автоматизация происходит только в персональном банкинге. Но элементы автоматизации можно увидеть и в инвестиционном банкинге, и в корпоративном банкинге... Нужно смотреть, насколько эти процессы автоматизированы и где меньше требуется участие человека".



По мнению главы Nordea, со временем придется найти ответ на вопрос, какую добавленную стоимость создает человек в финансовом секторе и как это влияет на оплату труда. Человеческая составляющая в этом секторе будет всегда, убежден фон Коскулл.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.