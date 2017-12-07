Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 7 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,13 коп до 27,0120 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,57 коп - до 27,2520 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,28 коп и составляет 31,7345 грн, средний курс продажи - упал на 6,75 коп до 32,3105 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,1 коп и составляет 4,196 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп до 4,643 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0120 27,2520 0,4196 0,4643 31,7345 32,3105 Медиана 27,0150 27,2500 0,4375 0,4630 31,8000 32,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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