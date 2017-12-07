Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,57 коп - до 27,2520 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.
Средний курс покупки евро упал на 10,28 коп и составляет 31,7345 грн, средний курс продажи - упал на 6,75 коп до 32,3105 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,1 коп и составляет 4,196 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп до 4,643 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0120
|
27,2520
|
0,4196
|
0,4643
|
31,7345
|
32,3105
|
Медиана
|
27,0150
|
27,2500
|
0,4375
|
0,4630
|
31,8000
|
32,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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