Нацполиция подозревает НБУ в злоупотреблениях

Должностных лиц Нацбанка подозревают в злоупотреблении властью в ходе докапитализации банков

Национальная полиция подозревает должностных лиц Национального банка Украины (НБУ) в злоупотреблении властью или служебным положением в ходе докапитализации 37 банков. Об этом пишет FinClub.



За это им грозит до шести лет лишения свободы в рамках ч. 2 ст. 364 УК. Сейчас Нацполиция ищет потенциальных нарушителей сразу в трех департаментах НБУ.



"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в 2016-2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков. Они достоверно знали о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах", - говорится в определении суда.



Шевченковский районный суд Киева 17 ноября санкционировал изъятие полицией из Нацбанка массива данных, которые касаются 37 финучреждений.



Полиция обвиняет НБУ в корыстном бездействии, но из списка этих банков на рынке нет уже шести банков. Трое банка были признаны неплатежеспособными и переданы под управление ФГВФЛ, а еще столько же - решили отказаться от лицензии. Из оставшихся 31 банка всего трое до сих пор не завершили докапитализацию до 200 млн грн.



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