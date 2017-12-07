Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,50 коп - до 27,2413 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,17 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,97 коп и составляет 31,7577 грн, средний курс продажи - упал на 8,37 коп до 32,2943 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,14 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,239 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,3 коп до 4,640 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0113
|
27,2413
|
0,4239
|
0,4640
|
31,7577
|
32,2943
|
Медиана
|
27,0100
|
27,2500
|
0,4400
|
0,4640
|
31,8000
|
32,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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