Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 7 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,10/27,12*, к 12:00 котировки составили 27,115/27,135

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,10, максимальные - 27,115. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,12, максимальные - 27,135.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4567/0,4576, к 12:00 котировки составили 0,4577/0,4586.



Торги по евро начались с котировок 31,9834/32,0043, к 12:00 котировки составили 31,9658/31,9867.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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