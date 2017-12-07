Fitch: Украинские банки станут прибыльными в следующем году

Агентство Fitch прогнозирует, что банковский сектор Украины снова станет прибыльным в 2018 году

Банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018 году. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Fitch на официальном сайте.



В то же время, большие расходы на финансирование и на обесценение (активов) вместе со слабым ростом кредитования будут продолжать сдерживать позитивные тенденции, отмечает Fitch.



"В 2018 году рентабельность должна улучшиться из-за снижения расходов на финансирование и повышения уровня ВВП", - считают аналитики агентства.



Рост кредитного портфеля в следующем году, скорей всего, будет только в нескольких сегментах. По подсчетам экспертов, сейчас у украинских банков около 113 млрд грн ($4,3 млрд) безоговорочно просроченных кредитов. Это примерно равно нормативному капиталу сектора, что означает, что банкам может потребоваться дальнейшая поддержка капитала, говорят в Fitch.



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