 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.02  27.25   EUR:  31.77  32.33
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Fitch: Украинские банки станут прибыльными в следующем году

07.12.2017 14:54
Агентство Fitch прогнозирует, что банковский сектор Украины снова станет прибыльным в 2018 году
Фото: EPA

Банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018 году. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Fitch на официальном сайте.

В то же время, большие расходы на финансирование и на обесценение (активов) вместе со слабым ростом кредитования будут продолжать сдерживать позитивные тенденции, отмечает Fitch.

"В 2018 году рентабельность должна улучшиться из-за снижения расходов на финансирование и повышения уровня ВВП", - считают аналитики агентства.

Рост кредитного портфеля в следующем году, скорей всего, будет только в нескольких сегментах. По подсчетам экспертов, сейчас у украинских банков около 113 млрд грн ($4,3 млрд) безоговорочно просроченных кредитов. Это примерно равно нормативному капиталу сектора, что означает, что банкам может потребоваться дальнейшая поддержка капитала, говорят в Fitch.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Fitch
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров