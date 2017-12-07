Законопроект о кредитном реестре НБУ вернули в комитет
Верховная Рада отправила законопроект N7114-д о создании единого кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ) на повторное второе чтение. За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.
НБУ приступил к созданию единого кредитного реестра (КР) летом. Регулятор представил эту инициативу участникам финансового рынка.
В КР будет собираться информация обо всех заемщиках-юрлицах и о физлицах с кредитами свыше 50 тыс. грн. Информация о физических лицах будет включать 26 параметров, юридических - 60. Речь идет об информации о заемщике, его финпоказателях, поручителях, залогах, параметрах кредита.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Законопроект о кредитном реестре НБУ вернули в комитет 19:10
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,10/27,115 17:22
- Генпрокуратура провела обыски в главном офисе ПриватБанка 15:43
- Fitch: Украинские банки станут прибыльными в следующем году 14:54
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:10