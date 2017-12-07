Законопроект о кредитном реестре НБУ вернули в комитет

Депутаты отправили законопроект о создании единого кредитного реестра НБУ на повторное второе чтение

Верховная Рада отправила законопроект N7114-д о создании единого кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ) на повторное второе чтение. За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.



НБУ приступил к созданию единого кредитного реестра (КР) летом. Регулятор представил эту инициативу участникам финансового рынка.



В КР будет собираться информация обо всех заемщиках-юрлицах и о физлицах с кредитами свыше 50 тыс. грн. Информация о физических лицах будет включать 26 параметров, юридических - 60. Речь идет об информации о заемщике, его финпоказателях, поручителях, залогах, параметрах кредита.

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