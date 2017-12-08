Курсы валют НБУ на 8.12.2017
08.12.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку
На 8 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2711,9363 грн за $100;
3196,2881 грн за 100 евро;
4,5736 грн за 10 руб РФ.
На 7 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2710,9151 грн за $100;
3203,4884 грн за 100 евро;
4,6004 грн за 10 руб РФ.
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