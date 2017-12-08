Курсы валют НБУ на 8.12.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 8 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2711,9363 грн за $100;

3196,2881 грн за 100 евро;

4,5736 грн за 10 руб РФ.



На 7 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2710,9151 грн за $100;

3203,4884 грн за 100 евро;

4,6004 грн за 10 руб РФ.



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