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Наличные курсы валют: данные на 10:00

08.12.2017 10:08
В пятницу, 8 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,82 коп до 27,0295 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,62 коп - до 27,2675 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,12 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,22 коп и составляет 31,6555 грн, средний курс продажи - упал на 7,58 коп до 32,2185 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,9 коп и составляет 4,190 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,642 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0295

27,2675

0,4190

0,4642

31,6555

32,2185

Медиана

27,0500

27,2700

0,4365

0,4630

31,7000

32,2000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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