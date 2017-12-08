Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 8 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,82 коп до 27,0295 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,62 коп - до 27,2675 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,12 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,22 коп и составляет 31,6555 грн, средний курс продажи - упал на 7,58 коп до 32,2185 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,9 коп и составляет 4,190 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,642 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0295 27,2675 0,4190 0,4642 31,6555 32,2185 Медиана 27,0500 27,2700 0,4365 0,4630 31,7000 32,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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