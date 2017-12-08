Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,93 коп - до 27,2607 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,12 грн, минимальный курс продажи - 27,18 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,37 коп и составляет 31,6840 грн, средний курс продажи - упал на 9,10 коп до 32,2033 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,235 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,636 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0270
|
27,2607
|
0,4235
|
0,4636
|
31,6840
|
32,2033
|
Медиана
|
27,0500
|
27,2500
|
0,4400
|
0,4620
|
31,7500
|
32,2000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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