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Наличные курсы валют: данные на 12:00

08.12.2017 12:15
В пятницу, 8 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,57 коп до 27,0270 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,93 коп - до 27,2607 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,12 грн, минимальный курс продажи - 27,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,37 коп и составляет 31,6840 грн, средний курс продажи - упал на 9,10 коп до 32,2033 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,235 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,636 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0270

27,2607

0,4235

0,4636

31,6840

32,2033

Медиана

27,0500

27,2500

0,4400

0,4620

31,7500

32,2000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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