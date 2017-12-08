Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 8 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,10/27,12*, к 12:00 котировки составили 27,09/27,11

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,09, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,11, максимальные - 27,12.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4572/0,4581, к 12:00 котировки составили 0,4564/0,4573.



Торги по евро начались с котировок 31,8262/31,8470, к 12:00 котировки составили 31,7982/31,8217.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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