Суркисы еще не взыскали 1 млрд грн с ПриватБанка
Государственная исполнительная служба перевела статус исполнительных производств по взысканию 1 млрд грн с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов из "открыто" в "принудительное исполнение". Об этом пишет FinClub.
Пока эту сумму не взыскали, уточняет издание.
Исполнительные производства по взысканию денег с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов были открыты 13 ноября. Речь идет об президенте футбольного клуба "Динамо" Игоре Суркисе, его дочери Марине, дочери его брата - Светлане, отцу Игоря - Рахмиле Суркисе, а также о Полине Ковалик.
Семья Суркисов планировала взыскать с ПриватБанка депозитов на 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.
Высший административный суд 16 ноября отказался удовлетворить ходатайство Национального банка Украины об остановке выполнения решения суда о взыскании с ПриватБанка свыше 1 млрд грн в пользу Суркисов.
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