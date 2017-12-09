Суркисы еще не взыскали 1 млрд грн с ПриватБанка

Семья Суркисов планировала взыскать с ПриватБанка депозитов на 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс

Государственная исполнительная служба перевела статус исполнительных производств по взысканию 1 млрд грн с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов из "открыто" в "принудительное исполнение". Об этом пишет FinClub.



Пока эту сумму не взыскали, уточняет издание.



Исполнительные производства по взысканию денег с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов были открыты 13 ноября. Речь идет об президенте футбольного клуба "Динамо" Игоре Суркисе, его дочери Марине, дочери его брата - Светлане, отцу Игоря - Рахмиле Суркисе, а также о Полине Ковалик.



Семья Суркисов планировала взыскать с ПриватБанка депозитов на 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.



Высший административный суд 16 ноября отказался удовлетворить ходатайство Национального банка Украины об остановке выполнения решения суда о взыскании с ПриватБанка свыше 1 млрд грн в пользу Суркисов.



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