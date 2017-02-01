Ставки сделаны. Каково будущее монетарной политики НБУ

Почему регулятор не снижает учетную ставку и не ослабляет валютные ограничения

26 января Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 14%. В НБУ воздержались от ее изменения уже третий раз подряд. До этого в 2016 году учетная ставка менялась шесть раз. НБУ последовательно сокращал учетную ставку с 22% в начале года до 14% на конец декабря. В этом году процесс, похоже, будет идти гораздо медленнее, если вообще будет идти. Помимо сохранения учетной ставки на прежнем уровне, НБУ не стал продолжать смягчение валютных ограничений. Свою позицию регулятор объяснил необходимостью нивелировать инфляционные риски. Почему Нацбанк начал акцентировать на этом внимание на именно сейчас? Есть несколько причин.



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Средние ставки по кредитам к концу 2016 года снизились практически до уровня 2007 года. Стоимость кредитов юрлиц в гривне упала с 20% в начале 2016 года до 14% в ноябре. Это сопоставимо с уровнем инфляции и учетной ставки. Однако если внимательнее посмотреть на структуру ставок, мы увидим, что снижение происходило в основном за счет краткосрочных займов до 1 года. В то же время средняя ставка в гривне по среднесрочным гривневым кредитам от 1 года составляет 19% против 20% в 2015 году. То есть говорить о дешевых деньгах на развитие бизнеса не приходится.



В 2016 году средний остаток по корсчетам украинских банков вырос до 40 миллиардов гривен против 26 млрд грн в 2015 году. Увеличение гривневой ликвидности создавало предпосылки для падения ставок. Ситуация для банков усугублялась ограниченным выбором для инвестирования средств, так как количество кредитоспособных заемщиков крайне ограничено. И для того, чтобы удержать таких клиентов, банки вынуждены предоставлять кредиты по низкой стоимости.



Ставки по депозитам физлиц падали намного медленнее - с 20% на начало 2016 года до 17% на конец декабря. Высокие инфляционные ожидания населения не позволяют привлекать депозитные ресурсы дешевле, тем более что банковские депозиты конкурируют с другими инструментами для инвестиций, прежде всего с валютой, а также недвижимостью.



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Ситуация по отдельным банкам отличается: у одних все в порядке с ликвидностью и они привлекают средства по ставке даже ниже 10%, другие дают доходность 20% и выше. Вывод с рынка неплатежеспособных банков, завышающих ставки по депозитам, отчасти способствовал снижению среднего уровня доходности вкладов.



Снижение ставок пока не привело к активизации кредитования. Объем новых краткосрочных кредитов юрлиц сроком до года вырос только на 7% в январе-ноябре 2016 года, а сроком от 1 года до 5 лет - на 3,6%. Такого роста выдачи едва хватает, чтобы перекрывать погашение старых кредитов. Банки концентрируются на краткосрочном кредитовании ограниченного круга высоконадежных и прозрачных клиентов корпоративного сектора. Количество таких компаний, которые работают в белую и могут показать адекватную финансовую отчетность, к сожалению, сейчас в Украине не очень велико.



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Одномоментный выброс в экономику в конце декабря массы ликвидности, накопившейся на счетах Казначейства, и увеличение волатильности на валютном рынке пока не способствуют снижению инфляционных ожиданий. Ускорение индекса цен производителей в конце прошлого года (с 20% в сентябре 2016 года до 35% в декабре) также будет оказывать давление на инфляцию в первом квартале, так как отразится с определенным лагом на розничных ценах.

Монетарные инструменты - это "таблетки", позволяющие быстро снять боль, но они не могут стать лечением для пациента, который ведет хронически нездоровый образ жизни







До окончания отопительного сезона у Национального банка точно нет никаких предпосылок для снижения учетной ставки. В апреле-мае развернется ситуация на валютном рынке - спрос импортеров на валюту упадет, что позитивно скажется на стабилизации валютного курса. Только тогда появятся основания для дальнейшего смягчения монетарной политики, как в части процентных ставок, так и валютных ограничений.



Действенность инструментов монетарной политики НБУ, тем не менее, имеет свои пределы. Это просто "таблетки", позволяющие быстро снять боль, но они не могут стать лечением для пациента, который ведет хронически нездоровый образ жизни. Именно поэтому сейчас так важно двигаться путем структурных реформ, не сворачивая и не делая два шага назад после шага вперед. Если украинская экономика пройдет хотя бы часть этого пути, действенность монетарных инструментов будет намного ощутимее.



Андрей Приходько, главный аналитик Укрсоцбанка