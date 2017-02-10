Деньги с неба. Украэрорух оставил в Платинум Банке 400 млн грн

160 млн гривень госпредприятие завело в банк накануне его банкротства

Госпредприятия, подконтрольные Министерству инфраструктуры Украины (МИУ), потеряли в обанкротившемся Платинум Банке более 400 млн грн. Такие данные содержатся в служебных записках Мининфраструктуры, которые есть в распоряжении LIGA.net. В конце 2016 года Украэрорух перечислил на текущие счета в Платинуме 160 млн грн двумя траншами - 28 ноября и 29 декабря. Еще 46,3 млн грн в банк завел государственный Морской торговый порт Черноморск. Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в целом в финучреждении остались средства более 10 госпредприятий.

К началу 2017 года на счетах в Платинум Банке один только Украэрорух хранил 405 млн грн. Есть ли у госкомпаний шансы вернуть деньги?

Миллионы под елку

В Национальном банке Украины не скрывают, что Платинум Банк перед банкротством привлекал деньги из госсектора. "Там были средства госпредприятий - суммарно около 500 млн грн. Даже перед самым банкротством туда заходили государственные деньги, хотя мы запретили привлекать их", - рассказывала в недавнем интервью LIGA.net глава НБУ Валерия Гонтарева. Цифру в более чем 500 млн грн средств госпредприятий в Платинум Банке подтверждают и в ФГВФЛ.

Лимит на привлечение новых депозитов - обычная практика для проблемных финучреждений. Но запретить госструктурам размещать средства в том или ином банке Нацбанк не может. "Предупреждение руководителей компаний о статусе проблемности банков невозможно, эта информация относится к категории "банковская тайна", - говорят в пресс-службе Нацбанка.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Украэрорух - стратегическое предприятие и национальный провайдер аэронавигационного обслуживания. Основной заработок получает в валюте за обслуживание авиарейсов в воздушном пространстве Украины. Дмитрий Бабейчук руководит Украэрорухом с июня 2014 года. Его назначал тогдашний министр инфраструктуры Максим Бурбак вместо Юрия Чередниченко, возглавлявшего ГП с 2002 года.

Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. По данным НБУ, на 1 октября 2016 года банк занимал 22-е место по размеру активов (7,277 млрд грн). В момент признания банка неплатежеспособным, 10 января 2017 года, владельцами существенного участия в банке были одесский бизнесмен Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой.

Могло ли руководство предприятий не знать о плачевном состоянии Платинум Банка? Вряд ли. Еще в декабре 2015-го суд обязал финучреждение вернуть одному из своих корпоративных клиентов - компании МТС Украина несколько депозитов на сумму 250 млн грн. Весь 2016-й прошел в попытках банка отсрочить выплату в судебном порядке. Скандал освещали все центральные СМИ.

В апреле 2016-го Мининфраструктуры поручило главе Украэроруха Дмитрию Бабейчуку выводить средства госкомпании из негосударственных банковских учреждений, следует из служебных записок МИУ. В письме на имя Владимира Омеляна от 11 января 2017 года (также есть в распоряжении LIGA.net) Бабейчук поясняет, что до 25 ноября 2016 года Украэрорух уменьшил остатки на счетах в Платинуме с 480 до 263 млн грн. А всего за 2015-2016 годы компания получила 55 млн грн дохода от хранения денег в банке. В июле Украэрорух обратился к МИУ с просьбой продолжить сотрудничество с Платинум Банком, но ответа не получил, утверждают в самой компании.

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Как же вышло, что остатки средств на счетах предприятия в Платинуме выросли до 405 млн грн? По словам главы Украэроруха, поручения о размещении средств в конце 2016 года давал не он, а его заместители, исполнявшие обязанности директора. С 10 января в Украэрорухе проводится внутреннее служебное расследование. Решение принимали заместитель директора по развитию Игорь Касьяненко и первый заместитель Сергей Гомболевский на основании записок замдиректора по экономике и финансам Татьяны Блидченко, следует из документов, которые есть в распоряжении LIGA.net. В биографии Гомболевского есть интересный факт. В 2012-2013 гг. он работал исполнительным директором аэропорта Одесса, реконструкцией которого в то время занимались компании, связанные с основным акционером Платинум Банка Борисом Кауфманом.

Фрагмент из служебных записок Мининфраструктуры и Украэроруха

МТП Черноморск не ответил на запрос о деньгах, которые остались в Платинуме.

В порядке очереди

На текущих счетах в Платинум Банке размещались только свободные оборотные средства Украэроруха, заверили LIGA.net в пресс-службе госкомпании: "Эта сумма не превышала 30% общего остатка ГП Украэрорух. Кроме того, в течение февраля-ноября 2016 года они сократились на 45% по сравнению с началом 2016-го". Более 70% свободных оборотных средств размещается в Ощаде.

Вся выручка за аэронавигационные услуги поступает на счета в государственных Укргазбанке и Укрэксимбанке, уточняют в компании. А под проекты, финансируемые международными организациями, Украэрорух открыл резервный счет в Citibank N.A. (London).

Фрагмент из служебных записок Мининфраструктуры и Украэроруха

Как Украэрорух планирует вернуть деньги из Платинум Банка? Госкомпания направила НБУ, Фонду гарантирования вкладов физлиц и временному администратору банка письма с просьбой обеспечить выполнение обязательств Платинум Банка перед Украэрорухом.

"Также направили запросы в банковские учреждения с просьбой рассмотреть возможность участия в конкурсе ФГВФЛ по поиску квалифицированных лиц, заинтересованных в привлечении к выводу с рынка неплатежеспособного банка, и включить в перечень обязательств денежные средства Украэроруха на текущих счетах в Платинум Банке", - говорят в пресс-службе.

Переговоры с Нацбанком о возврате средств госпредприятий из Платинум Банка уже начались, рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Комментировать возможные варианты развития событий он не стал.

Один из народных депутатов сообщил LIGA.net, что ситуацией вокруг Украэроруха заинтересовались даже в СНБО, поскольку финансовое состояние предприятия влияет на безопасность полетов над Украиной.

Вернуть деньги из Платинум Банка фактически невозможно. Физлицам гарантируется возврат вкладов до 200 000 грн, но юридические лица лишены такой защиты. "Госпредприятия, которые получают статус кредитора, могут вернуть свои денежные средства только после продажи активов банка в седьмую очередь, - поясняет юрист юрфирмы Астерс Вольга Шейко. - Судебная практика свидетельствует о том, что с этими деньгами можно попрощаться".

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Госпредприятия вернут свои деньги из Платинум Банка, если его активов хватит для погашения обязательств перед всеми кредиторами. По словам директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина, от финучреждения им достался лишь рабочий розничный кредитный портфель на сумму 1,2 млрд грн, а корпоративный портфель составлен в основном из инсайдерских займов и практически не обслуживается. При этом одним лишь вкладчикам-физлицам, хранившим сбережения в Платинум Банке, Фонд гарантирования планирует выплатить около 5 млрд. гривен. Средств для компенсаций юрлицам не останется.

В период банкопада коммерческие предприятия, чтобы избежать потери денег, часто заключали с финучреждениями кредитно-депозитные договоры и при первых тревожных сигналах проводили взаимозачет обязательств. Но такой вариант возможен лишь до введения в банк временной администрации. Соответственно, для предприятий Мининфраструктуры он также не подходит.

Кейс Украэроруха далеко не единственный в истории украинского банкопада. Как сообщили LIGA.net в ФГВФЛ, на 1 января 2016-го остатки средств на счетах государственных и бюджетных учреждений в 70 неплатежеспособных банках составляли 16,8 млрд грн. Статистики за прошлый год еще нет, но в Фонде говорят, что "за это время сумма точно меньше не стала".

Денис Кацило

Олег Сорочан

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