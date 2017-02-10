НБУ ослабил гривню на 11 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 11 копеек

На 10 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2702,5143 грн за $100;

2889,5283 грн за 100 евро;

4,5787 грн за 10 руб РФ.



На 9 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2691,2499 грн за $100;

2870,2180 грн за 100 евро;

4,5221 грн за 10 руб РФ.





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